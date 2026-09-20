MSB, Zenica\'da Bosna-Herseklilere sağlık taraması ve diş muayenesi yapıldığını duyurdu

MSB, Zenica'da Bosna-Herseklilere sağlık taraması ve diş muayenesi yapıldığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Zenica bölgesinde Bosna-Hersek vatandaşlarına sağlık taraması ve diş muayenesi yapıldığını duyurdu. Açıklamada, bu desteğin Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nca Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında sağlandığı kaydedildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Zenica bölgesinde Bosna-Hersek vatandaşlarına sağlık desteği sağlandığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın sağlık desteği sağladığı duyruldu.
Açıklamada, "Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımız tarafından Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında, Zenica bölgesinde Bosna-Hersek vatandaşlarına sağlık taraması ve diş muayenesi yapıldı" denildi.
Kaynak: ANKA
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