MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında kurutmak için kararlılıkla mücadele ediyor.

25.02.2024 15:27
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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