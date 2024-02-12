MSF Genel Direktörü: İsrail\'in Refah\'a yönelik saldırısı felaket olur

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Direktörü Meinie Nicolai, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırısının felaket olacağını ve bu yönde ilerlenmemesi gerektiğini belirtti.
Nicolai, İsrail'in, Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"İsrail'in Refah'a yönelik duyurduğu kara saldırısı felaket olur ve bu yönde ilerlenmemelidir." ifadesini kullanan Nicolai, bölgeye yönelik hava bombardımanının devam ettiğini hatırlattı.
Nicolai, Refah'ta birçoğu çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşayan bir milyondan fazla insanın devam eden katliamın dramatik şekilde artmasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
"Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." ifadesini kullanan Nicolai, zorla yerinden edilmelerin tekrarlanmasıyla küçük bir alanda sıkışan ve hiçbir seçenekleri olmayan Gazzelilerin Refah'a itildiğini vurguladı.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki 9 farklı sağlık tesisini tahliye etmek zorunda kaldıklarını kaydeden Nicolai, bu işlemlerin, sağlık tesislerine yönelik saldırılar ve sağlık ekipleri ile hastalara yönelik "zorla tahliye emirlerinin" ardından yapıldığını bildirdi.
Nicolai, "Sağlık personeli ve hastalar tutuklandı, istismar edildi ve öldürüldü. Bütün bunlar dünya liderlerinin gözü önünde oldu. Artık Gazze'de görev yapmak imkansız hale geldi. Filistinliler için hayat kurtarıcı bakım sağlamaya yönelik tüm girişimlerimiz İsrail'in düşmanca davranışları nedeniyle azaldı. İhtiyaçlar çok fazla ve mevcut durum çok daha büyük ölçekte güvenli bir insani müdahale gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail hükümetine Refah'a yönelik saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunan Nicolai, ABD dahil İsrail'i destekleyen tüm ülkelerden tam ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için somut adımlar atma talebinde bulundu ve siyasi söylemlerin yeterli olmadığını vurguladı.
Refah saldırıları
Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.
Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.
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