Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Msk-Bahçeşehir Koleji Karşılaşmasını Tribünden İzledi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Msk-Bahçeşehir Koleji Karşılaşmasını Tribünden İzledi

01.02.2026 10:06  Güncelleme: 11:13
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden MSK Erkek Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji'ni uzatmada 87-80 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte maçı tribünden izleyerek takıma destek verdi.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden MSK Erkek Basketbol Takımı'nın Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ile karşılaştığı maçta tribündeki yerlerini alarak kentin takımına destek verdi.

Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, MSK-Bahçeşehir Koleji karşılaşmasını tribünden izledi. MSK, büyük bir heyecan ve coşkuyla geçen karşılaşmada rakibi Bahçeşehir Koleji'ni kendi evinde 87-80 skorla mağlup ederek taraftarına büyük bir gurur yaşattı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Seçer çiftinin yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ve eşi Meltem Gücüyen, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkan Vekili Melike Dursun, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, MSK Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Üstündağ, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile çok sayıda seyirci izledi.

MSK karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-24 geride tamamlayan "Carettalar", parkedeki galibiyetini 2. çeyrekte yakalayarak ilk yarıyı 40-36 önde tamamladı. 3. çeyreğe iyi bir motivasyon ile başlayan Carettalar, bu çeyreği de 65-52 önde tamamlarken hem taraftarın desteğini hissetti hem de oyunda yakaladıkları motivasyonu korudu. 4. ve son çeyrekte de büyük bir enerji ile oyunu götüren Carettalar, son çeyreği 75-75 berabere tamamladı ve karşılaşma uzatmaya gitti. MSK, kıyasıya süren uzatmada Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 skorla mağlup ederek Mersinli taraftarına büyük bir gurur yaşattı.

Karşılaşmada ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Toroslar ilçesinde faaliyetlerini yürüten Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi'nden çocuklar, maçın heyecanına ortak olarak dolu dolu bir gün geçirdi.

Öte yandan mucadelenin 1.-2. periyot arasında MSK'nın altyapıdan yetiştirmeye başladığı gençlerden oluşan BGL Takımı ile 3.-4. periyot arasında ise MSK Basketbol Akademisi U14ve U16 takımları sahaya çıktı ve seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Msk-Bahçeşehir Koleji Karşılaşmasını Tribünden İzledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Msk-Bahçeşehir Koleji Karşılaşmasını Tribünden İzledi - Son Dakika
