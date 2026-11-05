MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, İspanya'da gümüş madalyaya layık görüldü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çoksesli Gençlik Korosu, İspanya'da düzenlenen "Sing for Gold 2026-World Choral Cup" festivalinde gümüş madalya kazandı.

MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sıtkı Koçman Vakfının da desteğiyle, Calella ve Barselona kentlerinde 22-26 Ekim'de gerçekleştirilen festivale katıldı.

Organizasyona, şef öğretim görevlisi Özlem Aslan yönetiminde katılan koro, "Gençlik Koroları" kategorisinde gümüş madalyaya layık görüldü.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan koro, yarışmanın yanı sıra "Music&Light" adlı tematik konserde özel davetli olarak sahne aldı.

Festivalin açılışındaki geçit töreninde Türk bayraklarıyla yürüyen koro üyeleri, "Kerimoğlu", "Ortaca'da Evimiz", "Suda Balık Oynuyor" ve "Sular Durulur Derler" adlı halk türkülerini çok sesli olarak sundu.