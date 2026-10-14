MSKÜ'de 'Üniversitene Hoş Geldin' etkinliğinde öğrenciler dans ve konserle eğlendi - Son Dakika
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MSKÜ'de 'Üniversitene Hoş Geldin' etkinliğinde öğrenciler dans ve konserle eğlendi

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MSKÜ\'de \'Üniversitene Hoş Geldin\' etkinliğinde öğrenciler dans ve konserle eğlendi
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MSKÜ'de yeni akademik yıl için düzenlenen 'Üniversitene Hoş Geldin' etkinliğinde öğrenciler dans ve müzikle eğlendi. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın da katıldığı programda zeybek, hip hop, canlı müzik ve akrobasi gösterileri sunuldu; öğrencilere yiyecek-içecek ikram edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) yeni akademik yıl dolayısıyla düzenlenen "Üniversitene Hoş Geldin" etkinliğinde öğrenciler, dans gösterileri ve konserle eğlendi.

Üniversitenin kampüsündeki tören alanında düzenlenen etkinliğe, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da katıldı. Kaçar, alanda kurulan stantları gezerek öğrenci topluluklarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Zeybek gösterisiyle başlayan programda, Zaya Entertainment şirketinin dans gösterileri, dünya şampiyonu Fresno ekibinin hip hop performansı, Drifters grubunun canlı müzik dinletisi ve Etiyopyalı sanatçıların akrobasi gösterisi sunuldu.

Üniversite birimleri, öğrenci toplulukları ve çeşitli kurumların tanıtım stantlarının yer aldığı etkinlikte, öğrencilere yiyecek ve içecek ikram edildi.

Program, karaoke etkinliğiyle devam etti.

Kaynak: AA
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