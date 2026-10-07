MSKÜ'nün COP31 öncesi iklim çalıştayının MİDUG'un başlangıcı olduğu bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSKÜ'nün COP31 öncesi iklim çalıştayının MİDUG'un başlangıcı olduğu bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSKÜ\'nün COP31 öncesi iklim çalıştayının MİDUG\'un başlangıcı olduğu bildirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSKÜ'de COP31 öncesi iklim ve sürdürülebilirlik çalıştayı düzenlendi. Akademisyenler, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katıldığı çalıştayın, üniversitenin COP31 çalışmalarını uzun vadeli ve disiplinlerarası yapıya dönüştürmek amacıyla oluşturulan MİDUG'un başlangıcı olduğu bildirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ), COP31 öncesi hazırlıklar kapsamında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya akademisyenler, öğrenciler, öğrenci toplulukları ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Muğla'nın iklim değişikliğine karşı direncinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Etkinlikte geçmiş iklim koşulları, antik su yönetimi, kıyı ve sulak alanlar, sürdürülebilir turizm, temiz enerji, sıfır atık, geri dönüşüm, akıllı kent teknolojileri ile sanat ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Öğrencilerin sürdürülebilirlik ve iklim alanındaki projelerini sözlü ve poster sunumlarıyla paylaştığı çalıştayda, öğrenci toplulukları da stant açarak çalışmalarını tanıttı.

Çalıştay kapsamında "Proje Buluşmaları: Akademisyenler ve Öğrenciler Bir Arada" oturumu düzenlendi. Oturumda öğrencilerin akademisyenlerin yürüttüğü projelere katkı sağlayabileceği alanlar ve COP31'e kadar gerçekleştirilebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Çalıştayın, üniversitenin COP31 sürecindeki çalışmalarını uzun vadeli ve disiplinlerarası bir yapıya dönüştürmek amacıyla oluşturulan Muğla İklim Direnci ve Uyum Girişimi'nin (MİDUG) başlangıcı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
EğitimGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Bekir Bozdağ’ın yerine geçecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
19:10
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 21:13:11. #.0.3#
SON DAKİKA: MSKÜ'nün COP31 öncesi iklim çalıştayının MİDUG'un başlangıcı olduğu bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei