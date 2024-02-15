MSKÜ ve MUTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Genç ve Kadın Girişimciler Topluluğu ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

MSKÜ'de gerçekleşen törende protokol, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ile MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar arasında imzalandı.

Protokol ile ülkede girişimciliğin bilinirliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla üniversitelerde faaliyet gösteren Girişimcilik Toplulukları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Muğla İl Kadın (KGK) ve TOBB Muğla İl Genç Girişimci Kurullarının (GGK) Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) koordinasyonu ile işbirliği hedefleniyor.

MSKÜ protokol kapsamında gerçekleştirilecek projelerin yaygınlaştırılması, ilan verilmesi ve duyurulması, taraflarca organize edilen düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi ve topluluk üyesi öğrencilerin toplantılara katılımının sağlanması, öğrencilerin topluluk etkinliklerine katılımının teşvik edilmesi, düzenlenmesi planlanan ortak eğitimler, atölye çalışmaları, yarışma ve panellere öğrencilerin katılımının sağlanması konularından sorumlu olacak.

MUTSO ise Öğrenci Topluluğu için düzenlenecek olan etkinlik, organizasyon, seminer ve konferanslarda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonlarının kullanılmasını ve yapılacak etkinliklerin duyurulmasını ve yaygınlaştırılmasını, ayrıca düzenli yapılan KGK ve GGK'nın uygun görülen toplantılarına öğrencilerin katılımını sağlayacak.