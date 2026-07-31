MSÜ 10. Yılını Kutladı - Son Dakika
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MSÜ 10. Yılını Kutladı

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Milli Savunma Üniversitesi, 10. kuruluş yıl dönümünde video klip ile mesajını paylaştı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından 10'uncu kuruluş yıl dönümü için video klip hazırlandı.

MSÜ'nün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu, milli iradeye saygılı, vatan ve millet sevgisiyle yetişen nitelikli subay ve astsubayları ülkemize kazandıran Milli Savunma Üniversitesinin 10'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 10'uncu kuruluş yıl dönümü için hazırlanan video klip de yer aldı.

Söz konusu videoda, üniversitenin yolunun Metehan'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan milli bir yol olduğu vurgulandı.

Videoda, 46 dost ve kardeş ülkeden 3 bin 429 subay ve astsubay dahil olmak üzere 67 bin 773 öğrenci ve kursiyer subayı mezun ettiği bilgisi verildi.

Üniversitenin bünyesinde 7 enstitü, 3 harp okulu, 4 astsubay meslek yüksekokulu ve yabancı diler yüksekokulunun yer aldığına ilişkin bilgi de verilen videoda, nitelikli subay ve astsubayların MSÜ'den mezun olduğu ifade edildi.

Hain darbe girişimin ardından kuruldu

Milli Savunma Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından, 31 Temmuz 2016'da kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan üniversite, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluştu.

Kaynak: AA

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