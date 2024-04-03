Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr/" internet adresi üzerinden yapılacak.
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Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
Karabük'te 100. Yıl mahallesi esnafları, yaklaşık bin öğrenci ile iftarda bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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