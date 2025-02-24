Muan Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika
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Muan Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Jeju Air kazası sonrası 56 gün kapalı kalan Muan Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

24.02.2025 10:16
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Güney Kore'de Jeju Air'e ait uçağın iniş sırasında kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yaşandığı Muan Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 56 gün aradan sonra yeniden başladı.

Yonhap'ın haberine göre, havacılık yetkilileri, Muan Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların yeniden başlamasına dün itibariyle izin verdi.

Bu kapsamda havalimanında tıbbi ve eğitim amaçlı uçuşlara 56 gün aradan sonra yeniden başlandı.

Havalimanındaki ticari uçuşlar, güvenlik incelemeleri ve iyileştirmelerin yapılması için 18 Nisan'a ertelendi.

Kaza

29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş esnasında açılmamıştı.

Altı kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçak, Muan Uluslararası Havalimanı pistine indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarında bir kadın ve 20'li yaşlarında bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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