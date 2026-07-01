Muayene Ücretleri Artırıldı - Son Dakika
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Muayene Ücretleri Artırıldı

01.07.2026 13:21
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SGK, muayene katılım paylarını artırdı. Eczacılar, uygulamanın değiştirilmesini istiyor.

(ANKARA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğiyle muayene ücretleri artırıldı. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, konuya ilişkin "Eczacılar olarak sabırla eczacıyı ve hastayı karşı karşıya getiren bu uygulamadan vazgeçilmesini bekliyoruz" dedi.

SGK'nin yeni düzenlemesiyle muayene katılım paylarına zam geldi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), yeni düzenleme kapsamında devlet hastanelerinde muayene ücretinin yüzde 93 artarak 26 TL'den 50 TL'ye, eğitim ve araştırma hastanelerinde muayene ücretinin yüzde 246 artarak 26 TL'den 90 TL'ye, özel hastanelerde ise muayene ücretlerinin yüzde 67 artarak 60 TL'den 100 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın reçetelerinde muayene ücretleri yıllardır eczanelerimizde tahsil ettiriliyor. ve bu muayene ücretleri öyle seviyelere geldi ki artık kasalarımızda muayene parası neredeyse ilaç parasını geçmiş duruma. Eczacılar olarak bu durumun düzeltilmesi ve muayene ücreti tahsildarlığının artık eczanelerimizden yapılmaması gerektiğini bir kez daha haykırıyoruz. SGK'lı vatandaşların muayene ücretlerini tahsil etmek asla bizim görevimiz olamaz. Bu angaryadır, bizlerin görevi eczanelerimizde vatandaşlarımıza ilaç ve danışmanlık hizmeti vermektir."

Hasta vatandaşlarımız haklı olarak soruyor: 'Beni sen mi muayene ettin, neden sen alıyorsun?' Hastanelerden tahsilinin zor olduğu gerekçesi ile kurum tarafından bu talebimiz sürekli reddedilmiştir. Özel hastanelerde, devlet hastanelerinde vezneler olmasına rağmen 30 bin eczane muayene tahsil veznesi olarak kullanılıyor.

"MUAYENE ÜCRETİ TAHSİL ETMEK İSTEMİYORUZ"

Vatandaşımız eczanemize geldiğinde o günkü muayene ücreti çıkmıyor. Hastane ne zaman fatura keserse bu da yaklaşık olarak en az 1 ay veya daha fazla olmaktadır. Vatandaş hastaneye gidip eczanemize geldiğinde o günkü muayene olduğu ücret değil, varsa eski muayene ücretleri çıkıyor. Bu da hastalarla bizi karşı karşıya getiriyor. İlaç danışmanlığı yerine 'muayene ücreti danışmanlığı ve tahsildarlığı' görevi yapıyoruz. Vatandaşımız bilmeli ki; muayene katılım payını SGK istediği için eczanelere ödüyorlar. Bizler muayene ücreti tahsil etmek istemiyoruz. Eczacılar olarak sabırla eczacıyı ve hastayı karşı karşıya getiren bu uygulamadan vazgeçilmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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