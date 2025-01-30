Mübadele'nin 102. Yılı Konak'ta Anıldı

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, mübadelenin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Mübadele Anıtı önünde tören düzenledi. Başkan Mutlu, "Bu anıtın başında ailelerimizin acıklı yolculuğunu anıyoruz. Bugün hepimiz İzmir'de yan yanayız, omuz omuzayız. ve bundan sonra da vatanımız için, Türkiye için mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz" dedi.

102 yıl önce imzalanan ve Ege'nin iki yakasında ailelerin yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalmasına sebep olarak büyük acılar yaşatan Nüfus Mübadelesi, Konak'ta anıldı. Mübadele Anıtı önünde düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve yönetimi, Konak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Aksoy, Balkan, Rumeli ve Ada Türkleri Dernekleri başkan ve temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve mübadil aileleri katıldı.

Törende, mübadele sebebiyle yaşanan acıların yanı sıra mübadillerin mücadele, özlem ve dayanışma dolu hayatları da hatırlandı.

"Ben de o yolculuğun hikayeleriyle büyüdüm"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, insanların tüm hayatlarını bir küçük bavula sığdırıp çıktığı yolculuğun anılarıyla büyüdüğünü belirtti ve şunları söyledi:

"Bugün, bu anıtın başında ailelerimizin acıklı yolculuğunu anıyoruz aslında. Ben de o yolculuğun hikayeleriyle büyüdüm. Bebeğinin öldüğü anlaşılır da denize atılır korkusuyla yolculuk boyunca gemide, bebeğini kucağında tutan kadınların öyküleriyle büyüdüm. Toprağınızdan, doğup büyüdüğünüz yerlerden ayrılmak; her şeyinizi o an taşıyabildiğiniz kadar bir bavula ya da bir bohçaya sığdırıp ayrılmak, çok çok acı bir yolculuk. Ama ne mutlu ki Anadolu'da, İzmir'de, İzmir'in farklı ilçelerinde kendilerine yeni bir yaşam alanı kurmuşlar ve burayı, Anadolu'yu, vatanları bellemişler. Bizler de bugün burada, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

"Bu mücadele hepimize düşüyor"

Savaşların ve zorla tehcirlerin olmadığı, barış ve kardeşliğin yaşandığı bir dünya özlemi taşıdıklarını ve bunun için mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Başkan Mutlu, "Bugün hepimiz İzmir'de yan yanayız, omuz omuzayız. ve bundan sonra da vatanımız Anadolu için, Türkiye için mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Hepimizin içinde, insanların zorla göç ettirilmediği, zorla tehcirlere maruz kalmadığı, barış içinde, kardeşlik içinde olduğu, savaşların olmadığı bir dünya özlemi var. Bu özlemi de hayata geçirmek hepimize düşüyor. Bu mücadele hepimize düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönemde bile imkansızlıklar içinde mübadillere sahip çıktı"

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, mübadelenin imzalanışıyla uygulanışı arasında geçen zamanda da çok büyük acılar çekildiğini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Evladı Fatihanlar kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır" sözünü hatırlatan Özkardeşler, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönemde bile imkansızlıklar içinde mübadillere sahip çıktı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün imkanlarını mübadele ile gelen soydaşlarımıza tahsis etti. Çünkü mübadele gerçekten zor bir süreçti. Ekonomik, sosyal ve psikolojik anlamda büyük travmalara sebep oldu. Anılarını, hatıralarını, evlerini, mezarlarını ve yurt bildikleri toprakları orada, geride bırakan mübadiller maalesef anlaşmanın içerisinde bulunan bir madde gereği doğup büyüdükleri bu topraklara geri dönemediler. Bir daha oraları gidip göremeden bu dünyadan göçüp gittiler" diye konuştu.

"Atatürk'ün mübadilleri sahiplenmesi unutacağımız şeyler değil"

Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Peynirci ise Atatürk'ün mübadilleri nasıl sahiplendiğinin altını çizdi ve "Mübadeleden önce, mübadele sırasında, mübadeleden sonra yaşananlar; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasında, o imkansızlıklar dahilinde büyük Atatürk'ün mübadillere sahiplenmesi, unutacağımız şeyler değil. Biz buraya geldik, buradan başka bir yere de gitmiyoruz. Burası bizim vatanımız. Sahip çıkacağız" dedi.