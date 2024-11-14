Mucur\'da Dolandırıcılık Uyarısı

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Kırşehir'in Mucur ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet birimlerince, bilgilendirme ve suç oluşmadan önleyici polislik çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezinde halkın yoğun bulunduğu noktalarda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Dolandırıcılıkla ilgili kahvehaneler, pazar yerleri, taksi durakları, umuma açık iş yerlerinin yoğunlukta olduğu cadde ve parklarda vatandaşlara yüz yüze bilgi veren polis ekipleri, 587 broşür dağıttı.

Yapılan bilgilendirmede telefon ve internet dolandırıcılığı, evden hırsızlık ve 112 Acil Çağrı kullanımı konuları hatırlatıldı.

Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para, altın veya değerli ziynet eşyası isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısı yapılarak, tanımadıkları kişilere kimlik ve kart bilgisi ile şifre verilmemesi istendi.

Öte yandan, Mucur Belediye Başkanlığı, hoparlöründen de bu konuda bilgilendirme duyurusu yaptırıldı.