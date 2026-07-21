Mudanjiang'da Sel Sonrası Yeniden Kurulum Çalışmaları

MUDANJİANG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mudanjiang kentine bağlı Ning'an kasabasında elektrik hatlarının onarımı için inceleme yapan personel, 20 Temmuz 2026.
Mudanjiang'da sel sularının çekilmesiyle birlikte su ve elektrik idareleri, etkilenen bölgelerde hizmetlerin yeniden sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. (Fotoğraf: Zhang Chunxiang/Xinhua)
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