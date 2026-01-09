Mudanya'da 2025 Proje Raporu Açıklandı

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirilen proje ve hizmetleri "Mudanya'ya İyi Bakıyoruz" başlıklı raporda kamuoyuyla paylaştı. Raporu değerlendiren Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Görüneni yaptık, görünmeyeni ise asli görevimiz bildik. 2025 yılı Mudanya'nın çehresini değiştirecek pek çok yeni ve büyük çalışmanın da temellerinin atıldığı bir yıl oldu" dedi.

Mudanya Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirilen hizmetlere ilişkin raporunu kamuoyu ile paylaştı. Üretimden kültürel mirasa, altyapıdan sosyal dayanışmaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kitapçık, 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerin geniş bir özeti olarak dikkati çekti.

Rapora göre, Mudanya'da son bir yılda 100'ün üzerinde proje, binden fazla uygulama hayata geçirildi; 47 mahallede doğrudan çalışma yürütüldü.

"Büyük çalışmanın temellerinin atıldığı bir yıl oldu"

2025 yılı faaliyetlerini değerlendiren Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, hazırlanan kitapçığın sadece bir icraat listesi değil, aynı zamanda benimsedikleri şeffaf ve insan odaklı belediyecilik anlayışının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Dalgıç, "Görüneni yaptık, görünmeyeni ise asli görevimiz bildik. Bu rapor, bir yıllık hizmetlerimizin dökümü olduğu kadar, Mudanya'ya olan bakış açımızın da bir kaydıdır. Çepni Zeytinyağı Fabrikası'nın kuruluşu, Mudanya Kurusu'nun üretimi, restorasyonu tamamlanan Cumhuriyet Galerisi'nin açılışı gibi vizyon projelerle ilçemize değer katarken; Köy Akademileri ile geleceğe yatırım yaptık. Sosyal yaşamı güçlendiren Büfe Mudanya ve Mola Mudanya noktalarını hayata geçirdik. Yol projeleri ve kapsamlı afet hazırlıklarıyla güvenli bir kent inşası için çalışıyoruz. 2025 yılı Mudanya'nın çehresini değiştirecek pek çok yeni ve büyük çalışmanın da temellerinin atıldığı bir yıl oldu" diye konuştu.

Gelecek dönemde de güvenli, adil ve yaşanabilir bir Mudanya vizyonuyla hareket edeceklerinin altını çizen Dalgıç, "Katılımcı ve hesap verebilir bir anlayışla Mudanya'ya iyi bakmaya devam edeceğiz. Çünkü Mudanya; çok çalışılmayı ve çok iyi bakılmayı hak ediyor" dedi.

2025 yılında hayata geçirilen projeler, şöyle sıralandı:

-Kent ve altyapı çalışmalarıyla Mudanya'da ulaşım ve kentsel dayanıklılık güçlendirildi. Yıl boyunca aralıksız asfalt çalışması yapıldı, 50'nin üzerinde noktada bakım ve onarım gerçekleştirildi, afetlere hazırlık kapsamında 21 toplanma alanı yenilendi. Trafik güvenliği 750'yi aşkın uygulama hayata geçirildi. Kent merkezinde ve mahallelerde 3 geçici otopark hizmete açıldı. 60'ı aşkın park yenilendi.

-Planlama ve güvenli kent çalışmaları kapsamında Mudanya genelinde 54 bin 882 bağımsız birimi kapsayan bina envanteri tamamlandı. Uydu tabanlı ve yapay zeka destekli kaçak yapı izleme sistemi devreye alındı. Tirilye, Güzelyalı ve Altıntaş başta olmak üzere çok sayıda bölgede imar planları düzenlenerek planlı gelişim için kritik eşikler aşıldı.

-Temizlik ve çevre hizmetlerinde araç filosu güçlendirildi; filoya 5 yeni çöp kamyonu ve 3 kamyonet eklendi. Günlük 5 bin 489 konteyner ve bin 215 kova boşaltımı yapılırken, parklar, yeşil alanlar ve kırsal mahallelerde düzenli bakım çalışmaları sürdürüldü. Kent mobilyaları yenilendi, mevcut donatılar onarıldı.

-Sosyal ve kamusal mekanlarda kente kalıcı yapılar kazandırıldı. Ahşap Konak restore edilerek Cumhuriyet Galerisi olarak hizmete açıldı. Çekrice, Orhaniye ve Siteler'de 3 Köy Akademisi Çocuk Merkezi tamamlandı. Çocuk Dostu Sokak, bisiklet parkı, Büfe Mudanya ve Mola Mudanya ile kamusal yaşam güçlendirildi. Dernekler Yerleşkesi, Kadın Eşitlik Merkezi, Kaykay Parkı hizmete alındı.

-Kültür ve sosyal yaşamda Mudanya yıl boyunca yaşayan bir kent haline geldi. 27 konser, 127 söyleşi, 10 sergi ve 50'den fazla kültürel etkinlik düzenlendi. Yüzlerce kişi kurs, eğitim ve atölyelerden yararlandı. Mudanya Caz Festivali, Mudanya Kitap Fuarı, Mütareke Kutlamaları, Ramazan Sokağı ve Zeytin Çiçeği Festivali kent yaşamına renk kattı.

-Üretim, tarım ve yerel kalkınma alanında Mudanya'nın özgün değerleri öne çıkarıldı. Tirilye Zeytini için coğrafi işaret süreci başlatıldı. Tirilye Zeytinyağı Fabrikası hizmete atıldı. Mudanya Kurusu markasıyla üç ürün geliştirildi. İlçe genelinde 243 noktada toprak analizi yapıldı. Mudanya İmece Gıda Tarım AŞ kuruldu. "Bir Başkadır Mudanya" adıyla kente özgü bir kent markası koleksiyonu oluşturuldu.

-Yeşil belediyecilik kapsamında yenilenebilir enerji yatırımları öne çıktı. GES Projesi ile yıllık 2 milyon 62 bin kWh enerji üretimi hedeflendi. 6 adet köy evi tip mimari proje üretildi.

-Denetim ve kamu düzeni başlığında kent genelinde 450 işyeri denetlendi, 342 kaçak yapı tespit edildi. WhatsApp ihbar hattına gelen bildirimlerin tamamı değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

-37 kırsal mahalleyi kaplayan Orman Yangınları Eylem Planı hazırlandı. 21 eğitim kurumunda 4 bin kişiye afet farkındalık ve tahliye eğitimi verildi.

-Sosyal destekler genişletildi, 2 bina yakın haneye gıda yardımı, öğrencilere giysi ve kırtasiye, bini aşkın hastaya evde bakım hizmeti verildi. CEMR Kadın Erkek Eşitliği Şartı imzalandı, turizm çalıştayları başlatıldı. Mudanya, bina envanteri ve deprem risk analizi çalışmalarıyla Dirençli Dayanıklı Toplum Ödülü'ne layık görüldü. Barış Yolu Ödülü Altan Öymen'e verildi.

-Veterinerlik faaliyetleri kapsamında 40 bin 335 kilogram mama üretildi; bin 644 kısırlaştırma ve 228 sahiplendirme gerçekleştirildi. Altıntaş Doğal Yaşam Alanı hizmete açıldı.