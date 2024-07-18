Mudanya Belediyesi 5 Bin Ton Atık Topladı

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, temizlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek için araç filosunu genişleterek, 15 Haziran – 15 Temmuz 2024 döneminde 5 bin ton evsel atık topladı.

Mudanya Belediyesi ekipleri, 15 Haziran – 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında 47 mahallede 15 çöp toplama aracı ve 3 moloz kamyonu ile 5 bin ton evsel atık, bin 200 ton moloz ve 25 ton geri dönüşüm atığı topladı.

Temizlik İşleri, Ulaşım Hizmetleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin yaz aylarında yerleşik nüfusun çok üstünde bir nüfusa ve yoğunluğa hizmet ettiğini belirten Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Ekiplerimiz çok büyük emek ve özveriyle gece gündüz çalışıyor. Daha temiz bir Mudanya için hepimize düşen görevler var. Bu görevlerin en başında da kentlilik bilinciyle kurallara uymak, başkalarının sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına saygı duymak geliyor" dedi.

Belediye olarak temizlik alanında sürekli iyileştirme ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Dalgıç, "Temizlik konusunda çok duyarlı ve hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızı çevrelerini temiz tutmaları konusunda sürekli uyarıyor ve ilçemizin temizliğine katkı sağlamalarını istiyoruz. Birlikte yaşadığımız kenti, evimiz gibi tertemiz tutmak hepimizin görevidir. Mudanya'ya temizlik yakışır. Mudanya evimiz, kirlenmesine izin veremeyiz. Mudanyalılara bu süreçte gösterecekleri işbirliği ve anlayış için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.