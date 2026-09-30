Mudanya Belediyesi Esence ve Yalıçiftlik\'teki sel ve taşkınlara müdahale etti

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, ilçede etkili olan sağanak yağışın ardından Esence ve Yalıçiftlik mahallelerinde meydana gelen sel ve taşkınlara müdahale etti. Çalışmaları sahada takip eden Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sorunun büyük ölçüde giderildiğini belirterek, "Ekiplerimiz yeni bir yağış ihtimaline karşı da hazır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak, Mudanya'da da hayatı olumsuz etkiledi. İki gün süren yağışların ardından Esence ve Yalıçiftlik mahallelerinde sel ve su taşkınları meydana geldi.

Mudanya kent merkezinde metrekareye 13,7 kilogram yağış düşerken, Esence Mahallesi'nde bu miktar 15 kilogramı aştı. Esence'de bazı ev ve pansiyonları su basması üzerine Mudanya Belediyesi ekipleri, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları yürüttü. Yağışların ardından Ketendere Deresi de taştı.

Mudanya Belediyesi, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Taşkından etkilenen noktalarda su tahliyesi, ulaşımın güvenli hale getirilmesi ve hasarların giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bölgede çalışmaları yerinde takip eden Başkan Dalgıç, yüksek kesimlerden gelen suların farklı noktalardan denize ulaştırılması için müdahalelerin sürdüğünü, ilgili kurumların desteğiyle sorunun büyük ölçüde giderildiğini söyledi. Çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Dalgıç, yeni yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

DALGIÇ'TAN "PLANSIZ YAPILAŞMA" UYARISI

Taşkınların etkisini değerlendirirken ruhsatsız ve izinsiz yapılaşmaya dikkati çeken Dalgıç, suyun doğal akışını engelleyen müdahalelerin sorunları büyüttüğünü belirtti. Plansız yerleşimlerde benzer sorunların tekrarlandığını söyleyen Dalgıç, meydana gelen hasardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Dalgıç, her yağışın ardından aynı sorunlarla karşılaşmamak için yapılaşmanın kurallara uygun yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Dalgıç, "Her şeyi kuralına göre yapmalıyız" dedi.

Altyapı ve üstyapının doğanın koşulları dikkate alınarak planlanması gerektiğini belirten Dalgıç, yaşam alanlarının da bu anlayışla ele alınmasının önemine işaret ederek, bölgenin doğal güzelliklerini koruyarak yaşamanın, yerleşim ve planlama kararlarında sorumluluk gerektirdiğini, ani yağışlara, kuvvetli rüzgarlara ve denizden ya da karadan gelebilecek su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Dalgıç, "Yaşam alanlarımızı doğayla birlikte planlamak zorundayız. Suyun önünü kesmeden, doğanın akışını dikkate alarak hareket etmeliyiz. Bundan sonra da gerekli önlemleri almak ve Mudanya'yı benzer durumlara karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimiz yeni bir yağış ihtimaline karşı da hazır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.