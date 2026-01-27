Mudanya Belediyesi'nden Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren Uygulama: "Ben Ismarlıyorum"

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, artan ekonomik zorluklarla birlikte zayıflayan paylaşma kültürünü "Ben Ismarlıyorum" uygulamasıyla yeniden canlandırıyor. Lokanta, Mola ve Büfe Mudanya noktalarında hayata geçirilen uygulama, ısmarlama geleneğini gündelik hayata taşıyarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Mudanya Belediyesi, artan hayat pahalılığının gündelik yaşamda zayıflattığı paylaşma ve ısmarlama kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla "Ben Ismarlıyorum" uygulamasını başlattı. Mola Mudanya, Lokanta Mudanya ve Büfe Mudanya noktalarında hayata geçirilen uygulama kapsamında vatandaşlar, kendilerinden sonra gelecek olanlar için çaydan kahveye, sandviçten yemeğe kadar çeşitli ürünleri ısmarlayarak dayanışmaya katkı sunabilecek.

Ekonomik zorlukların yalnızca mutfakları değil, insan ilişkilerini de etkilediğine dikkati çeken Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, paylaşma ve birlikte olma duygusunun yeniden hatırlanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, uygulamayla ısmarlama kültürünü gündelik hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Dalgıç, uygulamanın kısa sürede olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Kendimiz için bir şeyler alırken, bizden sonra gelecek olanlar için de küçük bir ikram bırakıyoruz. Bu köklü paylaşma geleneğini Mudanya'da yaşatmaya devam edeceğiz. 'Ben Ismarlıyorum' ile ısmarlama geleneğimizi ve toplumsal dayanışma bağlarımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Projemiz, sadece ekonomik bir destek değil, toplumsal birliği de pekiştirecek olan sosyal belediyecilik anlayışımızın önemli bir adımıdır. Paylaşmak ve paylaşılanı çoğaltmak; birliği, beraberliği ve dayanışmayı güçlendirmek için tüm hemşehrilerimizi belediyemizin büfelerine ve lokantalarına bekliyoruz."

Uygulamaya katılmak isteyen vatandaşlar, Mudanya Belediyesi'nin hizmet noktalarında "Ben Ismarlıyorum" diyerek, ücretini ödedikleri ürünleri kendilerinden sonra gelecek kişiler için bırakabilecek. Ismarlanan ürünler, Büfe, Mola ve Lokanta Mudanya noktalarında yer alan yazı tahtaları üzerinden takip edilebilecek.