Mudanya Belediyesi'nden Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren Uygulama: "Ben Ismarlıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mudanya Belediyesi'nden Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren Uygulama: "Ben Ismarlıyorum"

27.01.2026 16:20  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Belediyesi, ekonomik zorlukların zayıflattığı paylaşma kültürünü yeniden canlandırmak için 'Ben Ismarlıyorum' uygulamasını başlattı. Bu uygulama ile vatandaşlar, kendilerine gelenlerden sonra gelenler için çaydan yemeklere kadar çeşitli ürünleri ısmarlayarak toplumsal dayanışmaya katkı sağlayabilecek.

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, artan ekonomik zorluklarla birlikte zayıflayan paylaşma kültürünü "Ben Ismarlıyorum" uygulamasıyla yeniden canlandırıyor. Lokanta, Mola ve Büfe Mudanya noktalarında hayata geçirilen uygulama, ısmarlama geleneğini gündelik hayata taşıyarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Mudanya Belediyesi, artan hayat pahalılığının gündelik yaşamda zayıflattığı paylaşma ve ısmarlama kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla "Ben Ismarlıyorum" uygulamasını başlattı. Mola Mudanya, Lokanta Mudanya ve Büfe Mudanya noktalarında hayata geçirilen uygulama kapsamında vatandaşlar, kendilerinden sonra gelecek olanlar için çaydan kahveye, sandviçten yemeğe kadar çeşitli ürünleri ısmarlayarak dayanışmaya katkı sunabilecek.

Ekonomik zorlukların yalnızca mutfakları değil, insan ilişkilerini de etkilediğine dikkati çeken Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, paylaşma ve birlikte olma duygusunun yeniden hatırlanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, uygulamayla ısmarlama kültürünü gündelik hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Dalgıç, uygulamanın kısa sürede olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Kendimiz için bir şeyler alırken, bizden sonra gelecek olanlar için de küçük bir ikram bırakıyoruz. Bu köklü paylaşma geleneğini Mudanya'da yaşatmaya devam edeceğiz. 'Ben Ismarlıyorum' ile ısmarlama geleneğimizi ve toplumsal dayanışma bağlarımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Projemiz, sadece ekonomik bir destek değil, toplumsal birliği de pekiştirecek olan sosyal belediyecilik anlayışımızın önemli bir adımıdır. Paylaşmak ve paylaşılanı çoğaltmak; birliği, beraberliği ve dayanışmayı güçlendirmek için tüm hemşehrilerimizi belediyemizin büfelerine ve lokantalarına bekliyoruz."

Uygulamaya katılmak isteyen vatandaşlar, Mudanya Belediyesi'nin hizmet noktalarında "Ben Ismarlıyorum" diyerek, ücretini ödedikleri ürünleri kendilerinden sonra gelecek kişiler için bırakabilecek. Ismarlanan ürünler, Büfe, Mola ve Lokanta Mudanya noktalarında yer alan yazı tahtaları üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi'nden Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren Uygulama: 'Ben Ismarlıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi
Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi
NTV’nin işten çıkardığı Hüseyin Günay’ın yeni adresi belli oldu NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu
Eyüpspor’un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı
Haberler.com’un mutlu günü Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi Haberler.com'un mutlu günü! Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi

16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 17:39:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Mudanya Belediyesi'nden Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren Uygulama: "Ben Ismarlıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.