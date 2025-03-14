Mudanya Belediyesi'nden Çocuklara ve Annelerine Destek Projesi

(BURDUR) - Mudanya Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların gelişim süreçlerini desteklemek ve annelerine sosyal ve ekonomik fırsatlar sunmak amacıyla "Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri" projesini başlatıyor.

Mudanya Belediyesi, çocukların öğrenme, beceri kazanma, grup faaliyetlerine katılma ve okula hazırlanma süreçlerine destek sağlamak amacıyla bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Köy Akademisi projesine, Çocuk Merkezleri'yle ilk adımı attı. Proje kapsamında açılacak atölyelerde, çocuklar için yaratıcı ve destekleyici etkinlikler düzenlenirken, annelerin sosyalleşmesi ve istihdama katılımı açısından da yeni fırsatlar yaratılması hedefleniyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışları yapılması planlanan Çocuk Merkezleri; ilk aşamada Mirzaoba, Çekrice, Çağrışan, Göynüklü ve Mürsel Mahalleleri'nde kapılarını açacak.

Projenin ilk merkezi Mirzaoba'da faaliyete geçerek, çocukları kabul etmeye başladı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, hazırlıkları tamamlanan ve 23 Nisan'da açılışı gerçekleştirilecek olan merkezde çocuklar, aileler ve görevli personelle bir araya geldi. Başkan Dalgıç, Köy Akademisi Çocuk Merkezi projesiyle ilişkin değerlendirmesinde, "Hem çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyor hem de annelere sosyal destek sağlayarak ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızın gelişimlerine katkı vermek ailelerin yanında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını merkeze getiren aileler, Mudanya Belediyesi'ne ve Başkan Dalgıç'a teşekkür ederek, projenin kendileri için büyük bir destek olduğunu dile getirdi.