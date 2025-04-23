Mudanya'da 23 Nisan Coşkusu: Başkan Koltuğunu Öğrenciye Bıraktı

(BURSA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu ilkokul öğrencisi Efe Asrın Serinçay'a bıraktı. Efe'yle sokakları dolaşan Dalgıç, "Koltuk bir yere götürmez. Ama birlikte yürürsen, her şey değişir" dedi.

Başkan Dalgıç, 23 Nisan dolayısıyla güne makamda başlayan çocuk başkan Efe Asrın Serinçay'a, "Ben koltukta oturan bir başkan değilim, haydi sahaya" diyerek, birlikte Mudanya sokaklarına çıktı.

Girit Sokağı'na giderek çalışmaları kontrol eden iki başkan, sahil boyunca BUDO İskelesi'ne kadar yürüdü, çalışmalar ve projeler üzerine konuştu. Efe Asrın Serinçay, yürüyüş sırasında kendi hazırladığı atık projesini paylaştı; çöp kamyonlarının okul saatlerine denk gelmemesini, çevreye uyarı levhaları yerleştirilmesini önerdi. Dalgıç, bu taleplerin değerlendirileceğini ve projelerin dikkate alınacağını vurguladı.

Kenti daha iyi anlayabilmek için sokakta halkın içinde olmanın, vatandaşı dinlemenin ve çalışmaları yerinde takip etmenin önemini vurgulayan Deniz Dalgıç, çevre temizliği, tarihi Girit Sokağı'ndaki çalışmalar, yakında hayata geçirilecek projelere ilişkin küçük başkanı bilgilendirdi.

Başkan Dalgıç, herkesin mutlu olduğu bir Mudanya için çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, Efe'nin de sunduğu projelerin üzerinde çalışacaklarını söyledi. Dalgıç, "Koltuk bir yere götürmez. Ama birlikte yürürsen, her şey değişir. Amacımız çocuklarla birlikte yol almak" diye konuştu.

Efe ve Dalgıç'ın incelemesine sahilde karşılaştıkları Uludağ Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı da katıldı. Öztahtalı'nın "En çok istediğin şey nedir?" sorusuna Efe, "Daha temiz bir dünyada yaşamak" cevabını verdi.

Yürüyüş sırasında vatandaşlarla sohbet eden, kuşlara yem veren ve denizde taş sektiren Efe Asrın Serinçay ve Deniz Dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenine de birlikte katıldı.