Bursa'nın Mudanya ilçesinde, geçen yıl aralık ayındaki deprem sonrası tahliye edilen hizmet binasının yıkımı için çalışma başlatıldı.
Belediye hizmet binası, 4 Aralık 2023'te Marmara Denizi'nde merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı boşaltıldı.
Depremde hasar gören bina, gerekli emniyet tedbirleri alınarak kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.
Yıkımın tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma işlemine geçilecek.
Son Dakika › Güncel › Mudanya'da Deprem Sonrası Hizmet Binası Yıkılıyor - Son Dakika
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