Mudanya'da Hıdırellez Coşkusu

(BURSA) - Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, Mudanya'da da renkli etkinliklerle kutlandı. Trilye'de düzenlenen kutlamalara katılan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Baharın müjdecisi, bereketin ve bolluğun simgesi Hıdırellez, Mudanya'da Tirilye'nin tarihi dokusu içinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkan Dalgıç, eşi Müge Dalgıç, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş, Tirilye'deki çınar ağacının altında buluştu.

Kutlamalar, Barış Kadın Bandosu'nun ezgileri eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Tirilye'nin taş sokakları boyunca ilerleyen kortej, Kızlar Denizi mevkiinde son buldu. Burada müzik eşliğinde danslar edildi, ateş yakma ve ateşten atlama ritüeli gerçekleştirildi.

Hıdırellez coşkusunu vatandaşlarla paylaşan Dalgıç, doğanın yeniden doğuşunu simgeleyen bu özel günün aynı zamanda umutların, özgürlüklerin ve bereketin yeşermesine vesile olmasını temenni etti.