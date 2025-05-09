Mudanya'da Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları Semineri

(BURSA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin düzenlediği "Koruma ve Onarım Semineri"nde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kent tarihi dokusunu korumak için Kentsel Tasarım Rehberi hazırladıklarını, bu rehberin kent için bir kılavuz olacağını söyledi. Myrleia Antik Kent kalıntılarının bulunduğu alanın kamulaştırılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini anlatan ve devletin de bu konuya el atması gerektiğini söyleyen Başkan Dalgıç, 14 aydır kurulması için çaba gösterdikleri Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) için yanıt alamamalarına anlam veremediklerini ifade etti.

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Koruma ve Onarım Semineri; akademisyen, STK, kamu ve meslek temsilcilerinin katılımıyla Bursa Akademik Odalar Birliği Konferans Salonu'nda başladı.

Seminerin açılışında konuşan Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erez Özdoğan, Mimarlar Odası'nın kültür varlıklarının korunması konusunda uzun yıllardır çalıştığını vurguladı. Ülkenin bütün kültür varlıklarının korunabilmesini ve sonraki kuşaklara aktarılmasını temel sorumluluk olarak gördüklerini belirten Özdoğan, çalışmaları süren Türkiye Kırsal Mimarlık Atlası Projesi hakkında bilgi verdi.

Mimarlar Odası olarak Emek Sineması, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi, Gezi Parkı gibi alanların korunması ve bu alanların kamuya kazandırılması için büyük çaba sarf ettiklerini hatırlatan Özdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda bedel ödeyen meslektaşlarımız var, uzmanlarımız var. Avukatımız Can Atalay, Şehir Bölge Planları Odası Başkanı Tayfun Atalay, Mahir Polat. Onların tümünün özgürlüğüne kavuşmasını, yolumuzda olmasını diliyorum. Programda adı olan ama bugün yanımızda olamayan Mahir Polat'ı da saygıyla selamlamak istiyorum."

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise kültürel mirası korumanın yalnız kamunun gayretleriyle sürdürülemeyeceğini, meslek odalarına ve STK'lara bu konuda da önemli görevler düştüğünü ifade etti. Etkinliğin tüm katılımcıları için ilham verici ve yol gösterici olmasını diledi.

'Myrleia için kamulaştırma'

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Neslihan Dostoğlu'nun başkanlığını yaptığı ilk oturumda Kültürel ve Doğal Mirasın Işığında Mudanya'nın Dönüşümü konulu sunum gerçekleştirdi.

Konuşmasına "Mudanya özel bir yer, özel işler yapmak gerekir" sözleriyle başlayan Başkan Deniz Dalgıç, kentin 2800 yıllık tarihinden, zenginliğinden ve günümüze kadar ulaşan eserlerinden bilgi verdi. Mudanya'nın kurtuluş mücadelesini başarıyla sonuçlandıran mütarekenin imzalandığı kent olduğunu hatırlatan Başkan Dalgıç, kentte farklı dönemlere ilişkin çok sayıda eserin, yapının bulunduğunu ve turizme kazandırılmalarının önemini anlattı.

Dalgıç, şunları kaydetti:

"Her kültür varlığı ile ilgili hayal kuruyorum. Neler yapabiliriz, nasıl canlandırırız? Bazıları için proje hazırladık. Ama çok önemli kaynak isteyen konular" ifadesini kullanan Başkan Dalgıç, Myrleia antik kenti kalıntılarının bulunduğu ilk yerleşim alanının kamulaştırılması yönünde çalışma yürüttüklerini belirtti. Myrleia antik kent alanının sahile, antik limanlara kadar uzandığını vurgulayan Başkan Dalgıç, bu bölgenin de kamulaştırması ve kazı çalışmalarının devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğini söyledi. Mudanya'da Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulması konusunda yürüttükleri çalışmaları da aktaran Başkan Dalgıç "Kültürel varlığı bulunan ilçelerde mutlaka olması gerekiyor. Biz de KUDEB'i kurmak için 14 aydır uğraşıyoruz. Ama henüz bir cevap alamadık, sayfalarca itiraz alıyoruz. Niye istiyorsunuz diye bile soruyorlar. Mudanya gibi tarihi bir kentin KUDEB'e itirazı olmaz mı?"

'Kentsel Tasarım Rehberi hazırladık'

Dalgıç, Mudanya'nın koruma alanları ve planları, tescilli kültür varlıkları hakkında bilgi vererek, süren çalışmaları aktardı. Kent tarihi dokusunu korumak hedefli Kentsel Tasarım Rehberi hazırladıklarını, kent merkezinde 12,5 hektarlık koruma alanında sürdürülebilir, çevreye duyarlı, güvenli ve kimlikli yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Dalgıç, tasarım kriterlerini belirlediklerini ve rehber kitapçığı Koruma Kurulu onayına sunacaklarını, bu rehberin kent için bir kılavuz olacağını belirtti. Başkan Dalgıç ayrıca binalara tarihi dokuyu koruyan müdahalelerle cephe sağlıklaştırmaları yapmayı, tarihe uyumlu kentsel yenilemeleri planladıklarını söyledi, koruma ve onarma çalışmalarını anlattı.

Daha önce davet edilen ve programda yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın devam eden adli süreç nedeniyle seminere katılamadığı bildirildi.

İki gün sürecek olan seminer, cumartesi Tirilye Taş Mektep'teki oturumlarla devam edecek.