Mudanya'da Kurtarılan Genç - Son Dakika
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Mudanya'da Kurtarılan Genç

Mudanya\'da Kurtarılan Genç
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Mudanya'da dalgalarla sürüklenen genç, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, dün yaşanan olayda dalgalarla açığa sürüklenen bottaki gencin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün Mudanya ilçesi açıklarında meydana geldi. Mudanya sahilinden lastik botla denize açılan, akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya dönemeyen genç, BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A. tarafından fark edildi. Genci sakinleştiren görevli, durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, botla sürüklenen genci güvenle kıyıya çıkardı.

O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken, ilçede, dün saat 16.00'daki Mudanya-Kabataş BUDO seferi ise kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra rötarlı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Kurtarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Kurtarılan Genç - Son Dakika

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