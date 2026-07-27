Malatya'da işçi yatakhanede asılı bulundu

Malatya'da 29 yaşındaki işçi, şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede çarşafla ranzaya asılı halde bulundu.

İŞ ARKADAŞLARI BULDU

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede işçilerin kaldığı yatakhaneye giren çalışanlar 29 yaşındaki H.K.'yi çarşafla ranzaya asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. H.K., ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.