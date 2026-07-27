Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti - Son Dakika
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Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti

Galatasaray, Venezia\'ya çok farklı kaybetti
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Galatasaray, Avusturya kampının son hazırlık maçında Venezia’ya 3-0 mağlup oldu.

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray son hazırlık maçında Serie A ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi. Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan mücadeleyi Venezia, kazandı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sahaya Jankat, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Osimhen 11'i ile çıktı. 

Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti

VENEZIA'DAN SON ANLARDA 3 GOL

Maç boyunca daha etkili bir görüntü çizen Venezia'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Yeboah, 75 ve 90+2'nci dakikada  Lauberbach kaydetti. Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Avusturya kampını 29 Temmuz'da tamamlayacak olan Galatasaray, sıradaki hazırlık maçlarında RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, daha önce oynadığı iki hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenmiş, Monza'ya ise 2-0 mağlup olmuştu. 

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat gelmez Murat gelmez:
    Venezia kim ...gs ye yakışmadı.. 0 0 Yanıtla
  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Okanla bu işin yürüyemeceği geçen sene den belliydi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti - Son Dakika
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