Mudanya'da Montania Otel Krizi: Belediye ve Otel Yönetimi Karşı Karşıya

10.04.2026 12:36
Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın 'fındık-fıstık parasına helvacı kağıdı ile yapılmış anlaşma' sözlerine otel yönetimi sert tepki gösterdi, sözleşmenin hukuka uygun olduğunu savundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Montania Otel krizinde, Mudanya Belediyesi ile otel yönetimi arasında tartışmalar alevlendi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın '23 yıl evvel yapılmış, fındık-fıstık parasına helvacı kağıdı ile yapılmış bir anlaşma' sözleri ilçede tepki çekerken, otel yönetimi bu açıklamalara sert tepki gösterdi. Otel yönetimi, sözleşmenin 1996 yılında Mudanya Noterliği'nde düzenlenen yap-işlet-devret sözleşmesi olduğunu ve hukuka uygun şekilde imzalandığını belirtti.

1996'da imzalanan sözleşme sonrası sıfırdan inşa edilen yapı, Montania 1 adıyla 1997'de faaliyete geçti. Yıllardır kira ve mülkiyet konularında anlaşmazlıklar yaşayan taraflar arasında şu an yargılama sürmektedir. Otel yönetimi, binanın tarihi eser olmadığını ve belediyeye ait olmayan bir taşınmaz üzerine inşa edildiğini vurguladı. Ayrıca, otelin 26 yıldır aynı şartlarda faaliyet gösterdiğini ve sözleşme süresi sonunda binanın belediyeye devredileceğini açıkladı.

Tartışmalar, Mudanya kamuoyunun dikkatini yeniden çekerken, yargı sürecinin önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor. Otel yönetimi, gerçeğe aykırı yayın yapan kişi ve kurumlara karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Advertisement
