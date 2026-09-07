Mudanya'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Mudanya'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, hastaneye kaldırıldı

Mudanya\'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Y.A. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya istikametine seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 16 BLC 568 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu R.A. yönetimindeki 16 NL 505 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan Y.A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, motosikletin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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