Mudanya\'da Toprak Kayması: Yol Kapandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Mudanya- Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.
Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde dün saat 23.00 sularında toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
