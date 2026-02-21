Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan Mudanya- Altıntaş sahil yolunda çalışmalar devam ediyor.
İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.
Sahil yolunun, çalışmalar tamamlanıncaya kadar güvenlik amacıyla ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Mudanya'da Toprak Kayması: Yol Kapatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?