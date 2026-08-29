Mudanya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. U.Ö. kaçtı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
U.Ö. (35) yönetimindeki 06 HU 389 plakalı otomobil, Halitpaşa Mahallesi'ndeki Yat Limanı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.Ö. idaresindeki 16 CLL 24 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle 16 CLL 24 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. ile yolcular Ö.R.Ö, G.Ö. ve B.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan diğer sürücü U.Ö'nün araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Polis ekipleri, kovalamaca sonucu U.Ö'yü yakaladı.
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