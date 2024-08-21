Bursa'nın Mudanya ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.
Bir süre sonra durdurulan A.S.B'nin üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde toplam 7,81 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekiplerin, özellikle okulların açılmasına kısa bir süre kala gençleri uyuşturucu bağımlılığına sürükleyen kişilere karşı günün 24 saati takibini sürdürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Mudanya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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