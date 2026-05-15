Mudanya\'da Vinç Devrildi, İki İşçi Yaralandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 6 katlı binanın dış cephe sıvasını yapan 2 işçiyi taşıyan sepetli vinç devrildi. Vinç sepeti bitişikteki binanın sac çatısına düşerken, yaralanan Ş.A. ve T.A. isimli işçilerin ilk müdahalesi çatıda yapıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Hasanbey Mahallesi Namazgah Caddesi'nde meydana geldi. Ş.A. ve T.A. isimli inşaat işçileri, 6 katlı binanın dış cephe sıvasını yapmak için sepetli vinçle yukarı çıkarıldı. İşçilerin bulunduğu vinç, 6'ncı kata kadar kademeli olarak yükseltildiği sırada gürültüyle devrildi. Vincin sepeti, çatısı sac kaplı bir işletmenin üzerine düştü. Sepetin yarısı çatıya gömülürken, 2 işçi yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri düştükleri çatının üzerinde yapılan işçiler, ambulansla kaldırıldıkları Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan işçilerden Ş.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, devrilen vinç nedeniyle tek katlı bir evin çatısında da çökme meydana geldi. Vincin ayaklarının evin duvarına saplandığı görülürken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Vinç operatörünün yaralanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.