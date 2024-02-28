Müdür, 12 üniversite bitirerek hedefini Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek olarak belirledi

Güncel

Üniversite kurdu müdür: 12 üniversite bitirdi, 4 üniversite okuyor, hedefi Guinness'e girmek

SAMSUN - Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Yüksel, 12 üniversite bitirdi. Halen dört üniversite eğitimine devam eden okul müdürünün hedefi toplam 17 üniversite bitirmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek.

Okuma azmiyle hayranlık oluşturan Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Yüksel, 47 yıla ilk ve orta öğretimin yanı sıra 12 üniversite sığdırdı. Hali hazırda arkeoloji, rekreasyon, yaşlı bakımı, veteriner ve laborant sağlık adlı 4 farklı üniversitede, 4 farklı bölüm okuyor.

"Öğretmen, öğretmen olabilmesi için öğrenci kalmalı"

Eğitim hayatı hakkında bilgi veren Yüksel, "47 yaşındayım, 47 yıla 12 üniversite sığdırdım. İlk üniversitemi 2001 yılında bitirdim. Erzurum Atatürk Üniversitesi İngilizce Dil Edebiyat Bölümü'nden mezun oldum. Sonra eğitim-öğretim hayatına öğretmenliğe başladım. Zevkle, aşkla mesleğimizi yaparken kitap okurken bir cümle kaldı aklımda 'bir öğretmen öğrenmeyi kesince, öğretmeyi de keser, böylece sabitleşir. Yol gösteremeyen bir yol işaret levhası olur. 'Öğretmen, öğretmen olabilmesi için öğrenci kalmalıdır' sözü beni çok etkilemiştir. Bu söz üzerine tekrar üniversite okumaya karar verdim. ve fizyoterapiden kamu yönetimine, tarihten sosyal medya yönetimine kadar 12 üniversite bitirdim. Hali hazırda arkeoloji, rekreasyon bölümü, yaşlı bakımı, veteriner ve laborant sağlık adlı 4 farklı üniversitede, 4 farklı bölüm okumaktayım. Bunu tek başıma değil eşimle ve oğlumla beraber mezun olduk. Oğlum 3 üniversite bitirdi. Eşim de üçüncü üniversiteyi okuyor. Bundan sonraki hedefimde şu anda İtalyan bir vatandaşta olan Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki 16 üniversite rekorunu kırmak, ülkeme 17. üniversiteyi ve daha sonraki üniversiteleri kazandırmak. "