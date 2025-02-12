Müdür Yardımcısına Şiddet: Zanlı Tutuklandı

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Karaman'da okul müdür yardımcısını darbettiği öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde H.S. 10 Şubat'ta müdür yardımcısı A.M'nin, çocuğunu darbettiği gerekçesiyle okula geldi.

İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine H.S, A.M'yi darbetti.

Jandarma ekiplerinde gözaltına alınan H.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Valilikten açıklama

Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akçaşehir beldesindeki bir okulumuzda, müdür yardımcısına yönelik gerçekleşen şiddet eylemiyle ilgili olarak adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmıştır. Müessif saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İyi bilinmelidir ki, ülkemizin yükselişi ancak öğretmenlerimizin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiğimiz değerle mümkün olacaktır. Öğretmenlerimize yönelik her türlü olumsuz davranış, sadece eğitim ailemize değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine de yapılan saldırı anlamına gelmektedir. Eğitimcilerimize yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, müdür yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."