Mudurnu'da Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Mudurnu'da Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Mudurnu\'da Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.K. yönetimindeki motosiklet ile İ.B. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

13.02.2024 08:15
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.K. idaresindeki 14 LA 356 plakalı motosiklet, Mudurnu girişindeki dönel kavşakta İ.B. yönetimindeki 06 BRF 402 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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