Mudurnu\'da Köy Yangını: Ahır ve Samanlık Küle Döndü

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde köyde çıkan yangında ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Sürmeli köyünde meydana geldi. Bülent Öztürk'e ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Samanların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyürken olay yerine Mudurnu ve Bolu'dan takviye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğinden arazözler sevk edildi. Köyde bulunan vatandaşlarda yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ahır ve samanlık yanarak küle döndü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.