Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı mucize eseri yara almadan atlatırken, fabrikanın duvarına çarpan diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
HABER: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Otomobil Kazası: Mucize Kurtuluş - Son Dakika
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