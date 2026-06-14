Müezzin Mustafa Gedikli, Trabzon'da Defnedildi - Son Dakika
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Müezzin Mustafa Gedikli, Trabzon'da Defnedildi

Müezzin Mustafa Gedikli, Trabzon\'da Defnedildi
14.06.2026 19:37
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Arhavi'de gölette hayatını kaybeden müezzin Gedikli, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybeden müezzin Mustafa Gedikli (35), memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybeden Arhavi Merkez Cami müezzini Gedikli'nin cenazesi, Akçaabat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Rahman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze namazına, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz ile Gedikli'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde 13 Haziran'da serinlemek için gölete giren Arhavi Merkez Cami müezzini Mustafa Gedikli ve Güneşli köyü imamı Rüstem Özdemir (27) bir süre sonra suda çırpınmaya başladıktan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli ve Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Müezzin, Trabzon, Arhavi, Artvin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müezzin Mustafa Gedikli, Trabzon'da Defnedildi - Son Dakika

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