Müfredatı Geri Çekin Platformu, MEB\'i Protesto Etti

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"Müfredatı Geri Çekin Platformu" üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde yeni müfredatı protesto etti.

Bakanlık önünde toplanan grup üyeleri adına konuşan Hülya Daran Deveci, iktidarın eğitim politikasını eleştirerek, "laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddettiklerini" söyledi.

Yeni müfredatın, iktidar tarafından dini kural ve referanslara göre düzenlendiğini ileri süren Deveci, bunun kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Deveci, müfredat hazırlanırken evrensel değerlerin referans alınması gerektiğini belirtti.

Grup üyeleri, iktidarı ve eğitim sistemini eleştiren sloganlar attıktan sonra dağıldı.