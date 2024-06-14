Müfredatı Geri Çekin Platformu, Yeni Eğitim Müfredatının İptali İçin Danıştayda Dava Açtı - Son Dakika
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Müfredatı Geri Çekin Platformu, Yeni Eğitim Müfredatının İptali İçin Danıştayda Dava Açtı

Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni eğitim müfredatının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtı. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, yeni müfredata yönelik tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı hayata geçirme adına kararlılık gösterdiğini belirtti. Platform, yeni müfredatta 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırı içerikler bulunduğunu ileri sürdü.

14.06.2024 14:53
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Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni eğitim müfredatının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtı.

Platform adına Danıştaya yapılan başvurunun ardından açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, yeni müfredata yönelik tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı hayata geçirme adına kararlılık gösterdiğini belirtti.

Daha önceki müfredatların hiçbirinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat kadar kamuoyunda tartışılmadığını ifade eden Irmak, "Bugüne kadar yapılan müfredatlar Türkiye'nin gerçekliğine, özgün yapısına, çok kültürlü yapısına uygun müfredatlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Irmak, yeni müfredatta 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırı içerikler bulunduğunu ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredatı 27 Mayıs'ta onaylamıştı.

Yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müfredatı Geri Çekin Platformu, Yeni Eğitim Müfredatının İptali İçin Danıştayda Dava Açtı - Son Dakika

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