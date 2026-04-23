Muğla, 23 Nisan'da Çocukların Neşesiyle Renklendi

23.04.2026 15:49  Güncelleme: 16:36
(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklar için özel alanlar oluşturuldu; oyunlar, atölyeler ve gösterilerle dolu dolu bir bayram programı düzenlendi. İlçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerle hem kırsalda hem de merkezde yaşayan çocuklar bayram sevincini birlikte yaşadı.

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Program kapsamında 15 Nisan Çarşamba günü Kafaca Kaplancık İlkokulu öğrencileri Oyuncak Kütüphanesi etkinliklerine katıldı. Çocuklar buz pateni, eğlence parkurları ve çeşitli oyunlarla keyifli zaman geçirirken, gün boyunca eğitsel ve kültürel faaliyetlerde yer aldı.

Dünya çocukları, Menteşe'de buluştu

Kutlamaların en dikkati çeken bölümlerinden biri ise 21 Nisan Salı günü Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Şenliği oldu. Altı farklı ülkeden gelen çocuk dans ekipleri, kendi kültürlerine ait gösteriler sundu. Renkli kıyafetler, müzikler ve danslarla sahnelenen performanslar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Aynı gün Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan sergilerde çocukların hazırladığı resim çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kent Meydanı'nda renkli şenlik

Kentte düzenlenen etkinliklerin merkezinde ise Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Şenliği yer aldı. Bugün düzenlenen programda çocuklar tiyatro gösterileri, yaratıcı atölyeler, eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve oyunlarla doyasıya eğlendi. Palyaço gösterileri ve sürpriz hediyelerle renklendirildi.

23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz hizmet verdi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ulaşımda da kolaylık sağladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren resmi plakalı MUTTAŞ toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verdi.

Muğla'da gün boyu süren etkinlikler, çocukların neşesi ve renkli görüntüler eşliğinde unutulmaz anlara sahne olurken, 23 Nisan coşkusu kentin dört bir yanında birlik ve beraberlik içinde yaşandı.

Kaynak: ANKA

Şanlıurfa’da hastanede kavga kamerada Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Eskişehir’deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:37
Gerilim iyice tavan yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe’den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:48:36. #7.13#
Advertisement
