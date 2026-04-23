Muğla, 23 Nisan'da Çocukların Neşesiyle Renklendi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklar için özel alanlar oluşturuldu; oyunlar, atölyeler ve gösterilerle dolu dolu bir bayram programı düzenlendi. İlçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerle hem kırsalda hem de merkezde yaşayan çocuklar bayram sevincini birlikte yaşadı.

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Program kapsamında 15 Nisan Çarşamba günü Kafaca Kaplancık İlkokulu öğrencileri Oyuncak Kütüphanesi etkinliklerine katıldı. Çocuklar buz pateni, eğlence parkurları ve çeşitli oyunlarla keyifli zaman geçirirken, gün boyunca eğitsel ve kültürel faaliyetlerde yer aldı.

Dünya çocukları, Menteşe'de buluştu

Kutlamaların en dikkati çeken bölümlerinden biri ise 21 Nisan Salı günü Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Şenliği oldu. Altı farklı ülkeden gelen çocuk dans ekipleri, kendi kültürlerine ait gösteriler sundu. Renkli kıyafetler, müzikler ve danslarla sahnelenen performanslar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Aynı gün Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan sergilerde çocukların hazırladığı resim çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kent Meydanı'nda renkli şenlik

Kentte düzenlenen etkinliklerin merkezinde ise Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Şenliği yer aldı. Bugün düzenlenen programda çocuklar tiyatro gösterileri, yaratıcı atölyeler, eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve oyunlarla doyasıya eğlendi. Palyaço gösterileri ve sürpriz hediyelerle renklendirildi.

23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz hizmet verdi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ulaşımda da kolaylık sağladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren resmi plakalı MUTTAŞ toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verdi.

Muğla'da gün boyu süren etkinlikler, çocukların neşesi ve renkli görüntüler eşliğinde unutulmaz anlara sahne olurken, 23 Nisan coşkusu kentin dört bir yanında birlik ve beraberlik içinde yaşandı.