Muğla açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı, 86 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı, 86 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Datça ve Dalaman ilçeleri açıklarında yapılan operasyonlarda toplamda 102 düzensiz göçmen yakalandı ve 86 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, ahşap tekneler ve lastik botlar durdurularak içerisinde bulunan düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçıları yakalandı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

30.07.2024 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı, 86 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye uçak, gemi ve botlar sevk edildi.

Durdurulan ahşap teknede aralarında çocukların da olduğu 45 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeliyle yapılan takip sonucunda, karada da 40 düzensiz göçmen ve 12 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botları görevlendirildi.

Durdurulan fiber karinalı lastik botta aralarında çocukların da olduğu 17 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Datça ve Dalaman ilçesi açıklarında iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, lastik botlarda aralarında çocukların da olduğu 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesi açıklarında, can salı ve lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı ve lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Marmaris, Dalaman, Bodrum, Göçmen, Datça, Muğla, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı, 86 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:50 Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano ile 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano ile 1-1 berabere kaldı
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 22:02:34. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı, 86 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement