Muğla'nın Bodrum ilçesinde gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yaman Mat'ı öldüren Fikret D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda Yaman Mat hayatını kaybetti; şüpheli Fikret D. hakkındaki süreç adliyeye taşındı.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bodrum'da gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yaman Mat'ı öldüren Fikret D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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28.09.2026 19:28:59. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da bıçaklı kavgada Yaman Mat'ı öldüren Fikret D. adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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