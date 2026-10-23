Muğla Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, 2 iş yerinde büyük hasar oluştu - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, 2 iş yerinde büyük hasar oluştu

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Muğla Bodrum\'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, 2 iş yerinde büyük hasar oluştu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet Kavşağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu; binanın en üst katındaki işletmenin camları ile kliması da zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gümbet Kavşağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın ön cephesini sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Binanın en üst katındaki işletmenin ise camları ile klimasının zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA
Acil DurumİtfaiyeGümbetBodrumGüncelMuğlaSon Dakika

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