Muğla Bodrum\'da maki ve otluk alanda çıkan yangına itfaiye ve arazöz sevk edildi

Muğla Bodrum'da maki ve otluk alanda çıkan yangına itfaiye ve arazöz sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Bodrum'da maki ve otluk alanda saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi; ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki ve otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 20.30 sıralarında İslamhaneleri- Akyarlar Mahalleri Bağla mevkisi arasında maki ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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