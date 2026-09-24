Muğla Bodrum'da yangına itfaiye ve orman ekipleri karadan müdahale ediyor - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da yangına itfaiye ve orman ekipleri karadan müdahale ediyor

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Muğla Bodrum\'da yangına itfaiye ve orman ekipleri karadan müdahale ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisinde makilik alanda çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ve orman ekipleri yangına karadan müdahale ederken gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor; bölgede rüzgar etkili.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu yangında gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA
İtfaiyeBodrumGüncelMuğlaDoğaSon Dakika

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