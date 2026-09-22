Muğla Bodrum merkezli operasyonda örgüt elebaşı dahil 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla Bodrum merkezli operasyonda örgüt elebaşı dahil 12 şüpheli gözaltına alındı

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Muğla Bodrum merkezli operasyonda örgüt elebaşı dahil 12 şüpheli gözaltına alındı
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Muğla Bodrum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 619 milyon TL hareketlilik tespit edilirken, adreslerde çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; 8 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarına karışan organize suç örgütünü deşifre etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Zonguldak, Şanlıurfa, İzmir ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt liderinin de aralarında yer aldığı 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HESAPLARINDA 619 MİLYON TL HAREKETLİLİK

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) analiz raporunda, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 619 milyon TL tutarında hareketlilik tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 150 sayfalık 3 boş senet defteri, toplam 12 milyon 340 bin TL değerinde 25 doldurulmuş senet, 955 bin TL değerinde 2 çek, 7 alacak-verecek defteri, 1 sözleşme, 2 av tüfeği, 50 tabanca mermisi, 2 kılıç, 1 tabanca şarjörü, 6 harici bellek kartı ve 18 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaGüncelBodrumMuğlaSuçSon Dakika

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