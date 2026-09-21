Muğla Bodrum Torba\'da otomobil yangını söndürüldü, araçta büyük hasar oluştu

Muğla Bodrum Torba'da otomobil yangını söndürüldü, araçta büyük hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Torba Mahallesi'nde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının araç elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi; soğutma çalışması yapıldı ve araçta büyük hasar oluştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Torba Mahallesi'nde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
İlk belirlemelere göre yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında araçta büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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